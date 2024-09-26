В Омске создадут технопарк «Омск диджитал»

Заместитель председателя регионального правительства и министр цифрового развития и связи Денис Цуканов сообщил о планах по созданию технопарка «Омск диджитал» на базе бывшего завода им. Козицкого, расположенного за Торговым центром. Ожидается, что первая очередь технопарка будет введена в эксплуатацию уже в 2025 году. В новом технопарке, помимо резидентов в области информационных технологий, также откроется современный фудмолл, аналогичный тем, что имеются в Москве. Эти детали были озвучены Денисом Цукановым на торжественном мероприятии, посвященном Дню программиста, как сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel.