Том Йорк адаптирует релиз Radiohead «Hail to the Thief» для постановки «Гамлета»

Йорк напишет для Hail to the Thief оркестровку, передает NME. Исполнять ее во время каждого шоу будут более 20 музыкантов и актеров. Сам артист назвал задачу «интересной и пугающей». Он рассказал, что собирается использовать музыку как «присутствие в комнате» и искать созвучные горю и психозу Гамлета мелодии.