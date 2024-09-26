Второй городской этно-фестиваль «Река времени» пройдет 28 сентября в Братске. Гостей ждут к 15:00 в фойе ТКЦ «Братск-АРТ». Там откроется выставка национальных блюд, одежды и сувениров. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
После этого на праздничном концерте выступят многие коллективы. Он начнется в 16:00. Свои номера покажут театр-студия танца «Жарки», ансамбль «Молодость Братска», ансамбль русской песни «Любавушка» и другие. Также с приветственным словом выступит мэр города Александр Дубровин. Пройдет награждение участников.
«Напомним, в прошлом году первый городской этно-фестиваль прошёл в Братске с большим успехом. Большой интерес вызвала выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества народных умельцев», — рассказали в пресс-службе администрации.
Организаторы обещают, что второй фестиваль пройдет еще интереснее и насыщеннее. Приглашают всех желающих.
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