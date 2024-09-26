Этно-фестиваль «Река времени» пройдет 28 сентября в Братске

После этого на праздничном концерте выступят многие коллективы. Он начнется в 16:00. Свои номера покажут театр-студия танца «Жарки», ансамбль «Молодость Братска», ансамбль русской песни «Любавушка» и другие. Также с приветственным словом выступит мэр города Александр Дубровин. Пройдет награждение участников.