В Беларуси живет более 40 тыс. человек старше 90 лет

Зачем нужны советы пожилых граждан, рассказали в Минтруда Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет «Это уникальные специалисты». Почему люди старше 90 лет продолжают трудиться Так, замминистра отметила, что доля населения 65 плюс составляет 17%, или 1 млн 574 тыс. людей. «За последние 10 лет численность людей данной возрастной группы возросла на 212 тыс. человек. Если говорить по регионам, то, например, в Витебской области 19,4% от численности населения — люди в возрасте 65 плюс. Самый молодой у нас Минск, здесь всего 16%», — рассказала она.
Марина Артеменко подчеркнула, что в связи с улучшением качества жизни растет и ее продолжительность, следовательно увеличивается количество долгожителей. «К примеру, лиц старше 90 лет у нас сегодня более 40 тыс. Возрастает также численность долгожителей старше 100 лет. Сегодня это 613 человек. 85% долгожителей — это женщины», — отметила она.
Процесс старения населения — это долгосрочный тренд, который будет еще нарастать. Поэтому в стране активно развивают комплексные подходы к социальной политике по поддержке пожилых граждан. Таким комплексным документом является национальная стратегия «Активное долголетие — 2030» которая предусматривает различные меры по основным сферам жизнедеятельности пожилых граждан. «Она послужила достаточно мощным стимулом для развития различных направлений в отношении пожилых», — подчеркнула замминистра.