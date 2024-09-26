В Беларуси живет более 40 тыс. человек старше 90 лет

Зачем нужны советы пожилых граждан, рассказали в Минтруда Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет «Это уникальные специалисты». Почему люди старше 90 лет продолжают трудиться Так, замминистра отметила, что доля населения 65 плюс составляет 17%, или 1 млн 574 тыс. людей. «За последние 10 лет численность людей данной возрастной группы возросла на 212 тыс. человек. Если говорить по регионам, то, например, в Витебской области 19,4% от численности населения — люди в возрасте 65 плюс. Самый молодой у нас Минск, здесь всего 16%», — рассказала она.