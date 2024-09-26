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Минтруд Татарстана объяснил, кому полагается звание ветерана труда

Чтобы получить звание ветерана труда в Татарстане, нужно иметь трудовой стаж и ведомственные награды.

Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Как стать ветераном труда? Для этого нужен стаж — для мужчин не менее 25 лет и не менее 20 лет для женщин, и ведомственные награды. Это значит отрасль, в которой вы работали, должна ваш вклад поощрить. Они (ведомственные награды) разные и устанавливаются на федеральном уровне. Для системы образования это нагрудный знак “ветеран”, в системе здравоохранения и социальной защиты — почетная грамота», — пояснила она.

Звание ветерана труда можно получить, продолжая трудовую деятельность, но льготы будут предоставляться после выхода на пенсию. Всего в Татарстане проживают 935 тыс. человек старшего трудоспособного возраста, звание ветерана труда имеют 135 тыс. человек.