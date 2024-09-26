Новосибирские ученые прогнозируют опасную мутацию оспы обезьян

Эволюция вируса оспы обезьян продолжается, что потенциально может привести к появлению более патогенных и эффективно передающихся вариантов. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор», доктор биологических наук Сергей Щелкунов на биотехнологическом форуме в Новосибирске.