Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые прогнозируют опасную мутацию оспы обезьян

Ученые центра «Вектор» считают возможным появление более патогенных и заразных вариантов оспы обезьян в мире.

Эволюция вируса оспы обезьян продолжается, что потенциально может привести к появлению более патогенных и эффективно передающихся вариантов. Об этом заявил главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор», доктор биологических наук Сергей Щелкунов на биотехнологическом форуме в Новосибирске.

«На сегодняшний день мы наблюдаем эволюцию вируса оспы обезьян даже при относительно небольшой распространённости эпидемии, которая существенно отличается от исходного вируса», — отметил Щелкунов.

По его словам, возможность возникновения более патогенных и активно передающихся вариантов вируса существует, поскольку эволюционные процессы продолжаются непрерывно.

здоровье