Отключение воды в центре Воронежа перенесли на 27 сентября: список домов пополнился

Плановые работы в доме № 56 по проспекту Революции в областном центре перенесены на пятницу, 27 сентября. Об этом горожан предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 26 сентября. Специалисты заменят запорную арматуру, в связи с чем будет ограничено холодное водоснабжение в близлежащих домах.
В период с 10:00 до 14:00 воды не будет в здании регионального правительства (площадь Ленина, 1), в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55), региональном управлении ЗАГС (площадь Ленина, 11), Воронежской филармонии (площадь Ленина, 11а), кинотеатре «Спартак» (площадь Ленина, 13) и детском саду № 6 (улица Плехановская, 18). Кроме того, воду отключат в домах по адресам:
- проспект Революции, 56, 58;
- площадь Ленина, 12, 14, 15;
- улица Кардашова, 1, 2;
- улица Кирова, 1;
- улица Плехановская, 12, 16, 20;
- улица Пушкинская, 5, 7, 7а.
РИА «Воронеж» сообщало, что изначально отключение было запланировано на среду, 25 сентября.