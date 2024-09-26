Отключение воды в центре Воронежа перенесли на 27 сентября: список домов пополнился

Плановые работы в доме № 56 по проспекту Революции в областном центре перенесены на пятницу, 27 сентября. Об этом горожан предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 26 сентября. Специалисты заменят запорную арматуру, в связи с чем будет ограничено холодное водоснабжение в близлежащих домах.