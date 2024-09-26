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В Геленджике матери погибшего бойца СВО отказали в единовременной выплате

Прокуратура добилась единовременной выплаты для матери погибшего бойца СВО из Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Мать погибшего участника СВО обратилась в администрацию Геленджика. Женщина подала заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты членам семей отдельных категорий погибших бойцов спецоперации.

Но мэрия отказала в выплате. Тогда прокуратура подала иск в Геленджикский городской суд о признании незаконным решение администрации.

«Суд обязал орган местного самоуправления города-курорта произвести женщине предусмотренную выплату в размере 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.