В Краснодаре изменят график пяти трамваев вечером 27 и 28 сентября

После 21:00 закроют движение через этот перекресток трамваев № № 6, 11, 21 в сторону Юбилейного микрорайона и маршрутов № № 3 и 7 от Западного депо в центр города. Движение организуют от Западного депо через Юбилейный микрорайон в центр.