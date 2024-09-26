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В Краснодаре изменят график пяти трамваев вечером 27 и 28 сентября

График пяти трамваев изменят в Краснодаре на два вечера для ремонта путей.

В Краснодаре изменят график пяти трамваев вечером 27 и 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Изменения коснутся составов № 3, 6, 7, 11 и 21.

«Это связано с запланированным ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц им. Калинина и им. Каляева», — уточнили в мэрии.

После 21:00 закроют движение через этот перекресток трамваев № № 6, 11, 21 в сторону Юбилейного микрорайона и маршрутов № № 3 и 7 от Западного депо в центр города. Движение организуют от Западного депо через Юбилейный микрорайон в центр.

Последние трамваи № 3 поедут 27 сентября от Западного депо в 20:45, от улицы им. Декабристов — в 23:00. От Западного депо 28 сентября вагоны отправятся в 20:33, а от улицы им. Декабристов — в 22:58.

Трамваи № 6 поедут 27 и 28 сентября поедут из Юбилейного мкр. в 21:21 и в 21:59 соответственно. От улицы им. Димитрова вагоны в оба вечера отправятся в 20:25.

Составы № 7 поедут от Западного депо в 20:52 и в 20:47. От улицы им. Димитрова трамваи отправятся в 22:48 и в 22:30.

Трамваи № 11 поедут от ж/д вокзала 27 сентября в 20:26, а 28 сентября — в 20:14. Из Юбилейного мкр вагоны отправятся в 22:00 и в 22:34 соответственно.

Составы № 21 поедут от улицы им. Петра Метальникова в 19:53 и в 20:06. Из Юбилейного мкр вагоны отправятся в 21:50 и в 21:56.