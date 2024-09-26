В 13 населенных пунктах Пермского края на время отключат телевидение и радио

На следующей неделе в Пермском крае запланированы краткосрочные отключения средств теле- и радиовещания. В период с 30 сентября по 6 октября возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.
Эфирное радио- и телевещание на время пропадет в 13 населенных пунктах:
— 30 сентября с 12.00 до 18.00 в Альняше и с 11.00 до 17.00 в Ильинском;
— 1 октября с 12:00 до 18:00 в Гремячинске;
— 2 октября с 11.00 до 17.00 в Кунгуре и в Осе, с 10.00 до 16.00 в Новоильинском;
— 3 октября с 11.00 до 17.00 в Александровске, Кочево и Октябрьском;
— 4 октября с 11.00 до 17.00 в Горнозаводске и с 12.00 до 18.00 в Ошье.
В связи с проведением настроечных работ на оборудовании будет приостановлена трансляция на радиотелевизионной станции:
— 30 сентября с 9.00 до 18.00 в Большой Соснове;
— 3 октября с 12.00 до 15.00 в Березниках.