В 13 населенных пунктах Пермского края на время отключат телевидение и радио

На следующей неделе в Пермском крае запланированы краткосрочные отключения средств теле- и радиовещания. В период с 30 сентября по 6 октября возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.