Стало известно, добрался ли до Кубани новый тип ковида XEC

Новый вариант коронавируса XEC имеет быстрое распространение и проявляется аналогично другим подвариантам вредоносных бактерий. Коронавирус превратился в сезонную инфекцию. Сейчас кубанцы в основном страдают от геноварианта COVID-19 — «Омикрона», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РБК Краснодар» (18+).
В Роспотребнадзоре региона заверили, что среди пациентов с подтвержденным коронавирусом ни у одного не было выявлено варианта XEC.
Ситуация с заболеваемостью «короной» в регионе остается стабильной. Ожидается рост числа заразившихся, но это обычная тенденция в осенне-зимний сезон.
— Вопрос о введении ограничений на повестке не стоит, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодарском крае за неделю с 16 по 22 сентября выявили 800 заразившихся коронавирусом и зарегистрировали два случая смерти пациентов с ковидом. Среди заболевших — почти 59% — женщины. Самыми «коронавирусными» муниципалитетами являются Краснодар, Новороссийск, Сочи и Тимашевский район.