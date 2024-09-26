Стало известно, добрался ли до Кубани новый тип ковида XEC

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодарском крае за неделю с 16 по 22 сентября выявили 800 заразившихся коронавирусом и зарегистрировали два случая смерти пациентов с ковидом. Среди заболевших — почти 59% — женщины. Самыми «коронавирусными» муниципалитетами являются Краснодар, Новороссийск, Сочи и Тимашевский район.