Пожароопасный сезон завершен в Иркутской области

За весь сезон в лесном фонде зарегистрировали 792 пожара на общей площади более 234 863, 52 гектара. И еще 809 пожаров на всей территории региона. Причиной пожара становились грозы и неосторожное обращение с огнем. Только за первые сутки в лесном фонде специалисты потушили 507 пожаров.