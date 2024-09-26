Пожароопасный сезон завершен в Иркутской области

В Приангарье завершили пожароопасный сезон, который ввели с 10 апреля 2024 на юге области, а с 13 мая на территории всего региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Закрытие сезона началось 11 сентября на территории девяти лесничеств. Затем 18 сентября еще на 11 участках. Сегодня, 26 сентября, сезон закрыли на 17 территориях. Угроза пожара закончилась.
«Перед началом пожароопасного сезона обновляли и ремонтировали технику, искали специалистов, организовывали профилактические мероприятия. Все это позволило достаточно уверенно пройти пожароопасный сезон, несмотря на сложные погодные условия. По итогам сезона сделаем выводы и наметим те направления, где требуется усиление», — рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
За весь сезон в лесном фонде зарегистрировали 792 пожара на общей площади более 234 863, 52 гектара. И еще 809 пожаров на всей территории региона. Причиной пожара становились грозы и неосторожное обращение с огнем. Только за первые сутки в лесном фонде специалисты потушили 507 пожаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ожидаются дожди и минусовая температура.