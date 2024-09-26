Как будет выглядеть территория вокруг нового здания театра Камала — эскизы

Ближе к набережной раскинется театральный сад, через который можно будет выйти прямо к воде. Это пространство для рефлексии — пеших прогулок и размышлений о пьесах. В саду будет проложена специальная тропа длиной 170 метров с различными площадками — у каждой будет свой сценарий. Растения сада, с одной стороны, продолжат экосистему Кабана, а с другой — будут служить отсылкой к традиционному саду. Поэтому здесь появятся рябины, клены, черемухи, яблони.