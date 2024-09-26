Воронежцы заявили, что дамбу на Усманке снова попытались засыпать

В среду, 25 сентября, жители микрорайонов Боровое, Сомово и Репное снова забили тревогу. На дамбе, возведенной по течению Усманки, опять заметили экскаватор. Причем его водитель прекращал работу, когда люди подходили поближе. Поэтому утверждениям, что он раскапывает дамбу, местные жители не верят. Напротив, они полагают, что водитель экскаватора пытался ее восстановить.