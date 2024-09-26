В Перми с 30 сентября ограничат движение транспорта по улице Инженерной

В Перми с 00.00 30 сентября до 00.00 18 октября ограничат движение транспорта по улице Инженерной (от улицы Металлистов до улицы Инженерной, 18). Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения», — уточнили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.
Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут поездок.