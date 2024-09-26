В Перми 2 октября пройдет комплексная проверка систем оповещения

В Перми 2 октября пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Сигнал оповещения «Внимание всем!» будет производиться в течение трех минут — с 10:40 до 10:43. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В это время на территории Перми запустят системы оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения со стационарных и мобильных комплексов, оборудованных громкоговорящими устройствами.
Отмечается, что проверка проводится в плановом режиме и носит учебный характер. Жителей Перми просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию.