С 30 сентября изменится график движения электричек из Казани в Свияжск, Арск и Тюрлему

С 30 сентября изменится график движения ряда пригородных поездов. Это связано с переходом на зимний период и сезонным снижением пассажиропотока.
Так, выводятся из расписания электрички № 6001 Казань — Свияжск, № 6440 Казань — Арск и № 6431 Арск — Казань.
Составы № 6301 Казань — Свияжск и № 6306 Свияжск — Казань переводятся с 30 сентября в ежедневное обращение.
Также с этого дня назначается пригородный поезд № 6434 Казань — Арск. Отправление из столицы РТ назначено на 13:14, прибытие планируется в 14:51 ежедневно.
С 5 октября выводятся из расписания электрички № 6301 и № 6306 сообщением Казань — Тюрлема — Казань, которые перевозили пассажиров по субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».