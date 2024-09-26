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С 30 сентября изменится график движения электричек из Казани в Свияжск, Арск и Тюрлему

Это связано с сезонным снижением пассажиропотока.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 30 сентября изменится график движения ряда пригородных поездов. Это связано с переходом на зимний период и сезонным снижением пассажиропотока.

Так, выводятся из расписания электрички № 6001 Казань — Свияжск, № 6440 Казань — Арск и № 6431 Арск — Казань.

Составы № 6301 Казань — Свияжск и № 6306 Свияжск — Казань переводятся с 30 сентября в ежедневное обращение.

Также с этого дня назначается пригородный поезд № 6434 Казань — Арск. Отправление из столицы РТ назначено на 13:14, прибытие планируется в 14:51 ежедневно.

С 5 октября выводятся из расписания электрички № 6301 и № 6306 сообщением Казань — Тюрлема — Казань, которые перевозили пассажиров по субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».