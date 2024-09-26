Погода в Омской области приготовила две новости: хорошую и плохую

Начнем с плохой: холодная и пасмурная осенняя погода задержится в Омске и области еще на какое-то время.
Ночью на пятницу, 27 сентября 2024 года, метеорологи предвещают от −1 до −6 градусов, а при натекании облачности — до +4 °C; местами туман. Днем ожидается от +8 до +13 градусов, а кроме того, местами пройдет небольшой дождь.
Осадки вероятны и ночью на субботу, 28 сентября, при температуре от +1 до +6 градусов.
А дальше — хорошая новость: уже с субботы в регионе начнет ощутимо теплеть. Днем метеорологи прогнозируют от +14 до +19 градусов, а уже в воскресенье, 29 сентября, в области и вовсе потеплеет до +16… +21 градуса Цельсия. При этом специалисты обещают отсутствие осадков.
Стоит отметить, что по информации ресурсов, публикующих долгосрочные прогнозы, вероятно, с потепления в Омской области начнется вторая волна бабьего лета, которая продлится примерно до 6 октября.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.