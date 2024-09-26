Погода в Омской области приготовила две новости: хорошую и плохую

А дальше — хорошая новость: уже с субботы в регионе начнет ощутимо теплеть. Днем метеорологи прогнозируют от +14 до +19 градусов, а уже в воскресенье, 29 сентября, в области и вовсе потеплеет до +16… +21 градуса Цельсия. При этом специалисты обещают отсутствие осадков.