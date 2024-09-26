Посмертный альбом SOPHIE вышел раньше срока

Увидел свет одноименный посмертный лонгплей гиперпоп-звезды SOPHIE. Ожидалось, что релиз, спродюсированный братом артистки Бенни Лонгом, состоится на день позже — 27 сентября.
В студийник вошли 16 треков, в том числе уже известные слушателям синглы Berlin Nightmare c Эвитой Мандзи, Reason Why с Ким Петрас и BC Kingdom, One More Time с Popstar, Exhilarate с Биби Бурелли и My Forever с Сесиль Белив. В своей рецензии издание NME охарактеризовало альбом как «одновременно изобретательный и необычайно осторожный».
Кроме цифрового варианта полноформатник также доступен на двойном виниле в черном, неоново-розовом, прозрачном и серебристом цветах.
Ранее электропоп-певица Charli XCX выпустила пластинку BRAT, в которой есть песня So I, посвященная SOPHIE.