В Красноярске начнут проектировать школу на Южном берегу

Напомним, ранее Михаил Котюков во время прямой линии заявил, что «должно быть найдено решение» по социальному объекту в микрорайоне Южный берег. Тогда стало известно, что у города есть планы на частный участок — его нужно было выкупить и обменять. Судя по всему, теперь город получил землю, на которой может появиться школа.