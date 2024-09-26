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В Красноярске начнут проектировать школу на Южном берегу

В Красноярске определили землю под строительство школы на Южном берегу.

Об этом рассказал глава города Владислав Логинов.

«Мы выполнили, на мой взгляд, одну из главных задач. Мы имеем земельный участок под строительство школы. И в осенней корректировке бюджета мы запланировали финансирование под проектную документацию под эту школу», — сообщил Владислав Логинов в интервью журналистам телеканала «Енисей».

По словам главы города, в ближайшее время администрация объявит публичные процедуры. Предварительно, проектирование школы должны начать в следующем году.

Напомним, ранее Михаил Котюков во время прямой линии заявил, что «должно быть найдено решение» по социальному объекту в микрорайоне Южный берег. Тогда стало известно, что у города есть планы на частный участок — его нужно было выкупить и обменять. Судя по всему, теперь город получил землю, на которой может появиться школа.

Кроме того, во время прямой линии губернатор рассказал, что в шести районах Красноярска появятся новые школы. Они разместятся в Тихих зорях, Солнечном, Мичуринском, Покровке, Аэропорту и Ветлужанке.

строительство
образование