В Красноярске начнут проектировать школу на Южном берегу

Об этом рассказал глава города Владислав Логинов.
«Мы выполнили, на мой взгляд, одну из главных задач. Мы имеем земельный участок под строительство школы. И в осенней корректировке бюджета мы запланировали финансирование под проектную документацию под эту школу», — сообщил Владислав Логинов в интервью журналистам телеканала «Енисей».
По словам главы города, в ближайшее время администрация объявит публичные процедуры. Предварительно, проектирование школы должны начать в следующем году.
Напомним, ранее Михаил Котюков во время прямой линии заявил, что «должно быть найдено решение» по социальному объекту в микрорайоне Южный берег. Тогда стало известно, что у города есть планы на частный участок — его нужно было выкупить и обменять. Судя по всему, теперь город получил землю, на которой может появиться школа.
Кроме того, во время прямой линии губернатор рассказал, что в шести районах Красноярска появятся новые школы. Они разместятся в Тихих зорях, Солнечном, Мичуринском, Покровке, Аэропорту и Ветлужанке.