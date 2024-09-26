Плавучий квартал в Галерной гавани доплыл до уголовного дела

Ситуация вокруг Галерной гавани, где решили построить плавучий поселок перешла в уголовную плоскость. Как сообщили SPB.KP.RU в управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в отношении застройщика возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда». В худшем случае для компании это может обернуться наказанием в виде лишения свободы до двух лет.
— Перед судом предстанут должностные лица ООО «Марина», которые продолжили строительные работы на территории Галерной гавани в Василеостровском районе, — сообщили в ведомстве. — Они злостно уклонялись от исполнения решения суда.
Напомним, скандал разразился несколько месяцев назад, когда арендатор, устроивший стоянку катеров в Галерной гавани, решил построить целый плавучий поселок. Полностью автономные домики на воде с электричеством и канализацией уже начали продавать за 20 миллионов рублей. Но проблема в том, что гавань — это памятник архитектуры и ничего строить здесь нельзя. Кроме того, предполагалось собирать канализацию в емкости на берегу.
В фирме на все вопросы отвечали, что формально домики являются плавсредствами, а значит, могут «парковаться» в гавани на правах катеров и яхт. Тем не менее, контрольным органам эта активность не понравилась. Комитет по охране памятников и водное управление подали иски в суд с требованием прекратить стройку и вернуть гавань в первоначальный вид. Именно в рамках этого разбирательства был вынесен запрет на продолжение работ до вынесения решения. Строители этот запрет нарушили и стали фигурантами уголовного дела.