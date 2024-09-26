Плавучий квартал в Галерной гавани доплыл до уголовного дела

В фирме на все вопросы отвечали, что формально домики являются плавсредствами, а значит, могут «парковаться» в гавани на правах катеров и яхт. Тем не менее, контрольным органам эта активность не понравилась. Комитет по охране памятников и водное управление подали иски в суд с требованием прекратить стройку и вернуть гавань в первоначальный вид. Именно в рамках этого разбирательства был вынесен запрет на продолжение работ до вынесения решения. Строители этот запрет нарушили и стали фигурантами уголовного дела.