В Думе предложили отсрочить остановку 140 тыс. лифтов в России

В марте 2023 года в Ростехнадзоре сообщали, что около 20% лифтов — порядка 100 тыс. штук — уже выработали максимальный срок службы. В мае этого года гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет. «Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — сказал он, отметив, что проблему износа такого оборудования не решить переносом сроков службы. Летом Мутко также отмечал, что ускорить замену устаревших лифтов в России поможет льготное финансирование под уступку денежного требования, или факторинг.