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В Ростове 2 октября проверят систему оповещения

В Ростове 2 октября зазвучат сирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

2 октября в 10:25 в Ростове осуществят комплексную проверку системы централизованного оповещения населения с включением электросирен. Речевая информация будет транслироваться по радио и ТВ.

Жители Ростова при звучании сирен долны сохранять спокойствие и включить один из 10 каналов: Первый канал, Матч ТВ, Россия-1, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр или радиостанции (Маяк, Радио России, Вести ФМ) на одну из программ УКВ или FM-диапазона и прослушать учебное сообщение.

Сообщается, что проверка системы оповещения проводится для тестирования работоспособности системы по доведению сигналов и информации до населения в случае ЧС.

МЧС