В Ростове 2 октября проверят систему оповещения

Жители Ростова при звучании сирен долны сохранять спокойствие и включить один из 10 каналов: Первый канал, Матч ТВ, Россия-1, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр или радиостанции (Маяк, Радио России, Вести ФМ) на одну из программ УКВ или FM-диапазона и прослушать учебное сообщение.