Shaman объявил о разводе после концерта в Екатеринбурге

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сказал артист.
Накануне Shaman произвел фурор на концерте в Екатеринбурге. Автор и исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» представил новую программу «Победа», и собрал полный зал в «МТС Live Холле». Артист эффектно появился перед зрителями, выбежав в толпу с огромным флагом России. Shaman рассказал «КП-Екатеринбург», что не боится выступать в толпе и поэтому нередко дает бесплатные уличные концерты в разных городах во время гастрольного тура.
ЕАН сообщал, что на прошлой неделе был отменен концерт певца в Магнитогорске, до этого — в Нижнем Тагиле. Помимо этого, скандалом закончилось выступление Shaman в Оренбурге. Участие певца в праздничном концерте на День города там обошлось в 16,6 млн рублей. Цена вызвала волну возмущения среди жителей: горожане посчитали такие траты чрезмерными для региона, пережившего наводнение. После скандала в Оренбурге севастопольцы отказались от выступления певца.