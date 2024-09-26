Shaman объявил о разводе после концерта в Екатеринбурге

ЕАН сообщал, что на прошлой неделе был отменен концерт певца в Магнитогорске, до этого — в Нижнем Тагиле. Помимо этого, скандалом закончилось выступление Shaman в Оренбурге. Участие певца в праздничном концерте на День города там обошлось в 16,6 млн рублей. Цена вызвала волну возмущения среди жителей: горожане посчитали такие траты чрезмерными для региона, пережившего наводнение. После скандала в Оренбурге севастопольцы отказались от выступления певца.