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В Самарской области на экранах телевизоров возможны помехи

Самарцев предупредили о сезонном явлении, вызывающем помехи.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о коротких телевизионных помехах. Они появятся из-за сезонного явления, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника, отметили специалисты.

Продолжительность помех может составлять от 10 до 22 минут в сутки. Помехи могут появится с 27 сентября по 21 октября.

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