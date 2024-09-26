В Самарской области на экранах телевизоров возможны помехи

В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника, отметили специалисты.