Орден мужества передали в Иркутске семьям погибших участников СВО

«Мы отдаем дань глубочайшего почтения подвигам наших земляков. Ордена Мужества — знак всенародного признания заслуг мужчин перед Отечеством. Низкий поклон вам за то, что воспитали ребят стойкими и сильными. Вы всегда можете обратиться к нам за помощью и поддержкой. В ближайшее время мы увековечим имена тех, кто отдал жизнь, защищая будущее страны», — сказал мэр города Руслан Болотов.