Орден мужества передали в Иркутске семьям погибших участников СВО

Ордена Мужества вручили семьям бойцов, которые героически погибли «за ленточкой». Посмертно награду присудили Евгению Белобородову, Михаилу Дмитриеву, Григорию Кузакову, Александру Кучееву, Юрию Чижевскому и Михаилу Муну. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
«Мы отдаем дань глубочайшего почтения подвигам наших земляков. Ордена Мужества — знак всенародного признания заслуг мужчин перед Отечеством. Низкий поклон вам за то, что воспитали ребят стойкими и сильными. Вы всегда можете обратиться к нам за помощью и поддержкой. В ближайшее время мы увековечим имена тех, кто отдал жизнь, защищая будущее страны», — сказал мэр города Руслан Болотов.
В областном центре продолжают увековечивать память погибших бойцов. До конца 2024 года хотят установить 10 мемориальных досок. Их повесят на фасаде зданий, где когда-то учились бойцы.
Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска.