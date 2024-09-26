Больше 15 тонн опасной молочной продукции оформил «фантом» в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли фантомную площадку, оформившую потенциально опасную молочную продукцию. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Как выяснилось, предприятие, зарегистрированное в Целинском районе, ввело в оборот 15,6 тонны товара без указания используемого сырья. Кроме этого зафиксировали махинацию с количеством продукта: в документах указали, что из 9,9 тонны сырья изготовили 26,3 тонны сливочного масла, что фактически невозможно.
— В связи с нарушениями провели выезд, но оказалось, что по указанному адресу производство не ведется. После этого все записи хозяйствующего субъекта аннулировали в системе «Меркурий». Площадку отметили как фантом, — сообщили в Россельхознадзоре.
Также о произошедшем оповестили МВД, налоговую службу и Роспотребнадзор. Также проинформировали получателей продукции.
Напомним, ранее на Дону нашли фантомное предприятие по производству мяса.