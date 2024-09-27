Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Средняя цена одного квадратного метра строящегося жилья в Некрасовке — 226,8 тысячи рублей. Этот показатель более чем в два раза ниже, чем в средний по столице, который достигает 591,6 тысячи рублей. Столь низкая цена на квартиры в новостройках этого района обусловлена особенностями локации — она неудачная с точки зрения экологии, транспортной доступности и соседства с промышленными территориями.