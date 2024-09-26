Белгидромет: настоящая осень придет в Беларусь к концу сентября

«Дни перестали быть солнечными и по-летнему теплыми, но и в темное время суток, благодаря наличию облаков, воздух существенно не выхолаживается, — отметили специалисты. — Так, в предстоящие пятницу и субботу облачные массивы от фронтальных разделов обусловят неустойчивую с дождями погоду на большей части территории страны. Ночные минимумы будут колебаться от 11 до 19 градусов, в дневные — фон температур составит плюс 17−23. В южных и юго-восточных районах воздух прогреется до 25 градусов. Однако местами по стране дискомфорта добавит сильный порывистый ветер».