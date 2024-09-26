Белгидромет: настоящая осень придет в Беларусь к концу сентября

«Дни перестали быть солнечными и по-летнему теплыми, но и в темное время суток, благодаря наличию облаков, воздух существенно не выхолаживается, — отметили специалисты. — Так, в предстоящие пятницу и субботу облачные массивы от фронтальных разделов обусловят неустойчивую с дождями погоду на большей части территории страны. Ночные минимумы будут колебаться от 11 до 19 градусов, в дневные — фон температур составит плюс 17−23. В южных и юго-восточных районах воздух прогреется до 25 градусов. Однако местами по стране дискомфорта добавит сильный порывистый ветер».
В воскресенье с распространением области повышенного атмосферного давления в большинстве районов страны существенные осадки не прогнозируются, лишь по юго-востоку Беларуси под влиянием теряющего активность атмосферного фронта вероятны кратковременные дожди.
В дальнейшем республика окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поэтому местами не обойдется без кратковременных дождей. При этом вслед за фронтальным разделом в республику начнет поступать холодный воздух с северо-запада Европы, температурный фон понизится. Если ночь на воскресенье будет довольно теплой, то в дальнейшем минимальные значения температуры воздуха составят 1−10 градусов, а в ночные часы понедельника местами по северо-западу при условии прояснений возможны заморозки 0 — минус 2 градуса.
В дневные часы температурный фон уже будет соответствовать осенним показателям: от 10 по северу до 19 градусов по юго-востоку. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы.
В пятницу, 27 сентября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Днем местами усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 13−19, максимальная днем — 18−23, по югу до 25 градусов.
В субботу, 28 сентября, на большей части территории республики также прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — 11−18, максимальная днем — 17−23, по юго-востоку до 25 градусов.
В воскресенье, 29 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь в основном по юго-востоку страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — 5−11 градусов, по юго-востоку до 15, максимальная днем — 10−17 градусов.
В понедельник, 30 сентября, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−8, по юго-востоку до 10 градусов, местами по северо-западу возможны заморозки 0 — минус 2. Максимальная температура воздуха днем — 10−17 градусов.
Во вторник и среду