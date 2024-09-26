В Башкирии в выходные пройдут 58 сельхозярмарок

27, 28 и 29 сентября в 38 муниципалитетах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. По информации минторговли РБ, всего организуется 58 торговых площадок. Адреса и контакты здесь.



«Желающим привезти свою продукцию на ярмарку нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей», — пояснили в минторговли.