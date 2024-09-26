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В Башкирии в выходные пройдут 58 сельхозярмарок

В Уфе фермерские ярмарки пройдут 28—29 сентября.

Источник: Башинформ

27, 28 и 29 сентября в 38 муниципалитетах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. По информации минторговли РБ, всего организуется 58 торговых площадок. Адреса и контакты здесь.

«Желающим привезти свою продукцию на ярмарку нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей», — пояснили в минторговли.

В Уфе фермерские ярмарки пройдут 28—29 сентября.

торговля
сельское хозяйство