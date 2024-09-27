Законно ли следить за арендаторами жилья?

— Даже если такой договор будет подписан обеими сторонами, арендатор потом может обратиться в суд с требованием признать его недействительным — и будет прав, — утверждает юрист Николай Попов. — Видеонаблюдение на территории жилого помещения противоречит Конституции и норме о неприкосновенности частной жизни. Более того, если собственник квартиры решится на установку в ней скрытого видеонаблюдения, он может попасть под уголовную ответственность.