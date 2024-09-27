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Законно ли следить за арендаторами жилья?

Хочу установить камеру слежения в своей квартире: не доверяю арендаторам. Если пропишу это в договоре аренды, ко мне не будет претензий?

Хочу установить камеру слежения в своей квартире: не доверяю арендаторам. Если пропишу это в договоре аренды, ко мне не будет претензий?

— Даже если такой договор будет подписан обеими сторонами, арендатор потом может обратиться в суд с требованием признать его недействительным — и будет прав, — утверждает юрист Николай Попов. — Видеонаблюдение на территории жилого помещения противоречит Конституции и норме о неприкосновенности частной жизни. Более того, если собственник квартиры решится на установку в ней скрытого видеонаблюдения, он может попасть под уголовную ответственность.

И неважно, будут ли видеозаписи распространяться среди третьих лиц или использоваться только владельцем жилья.

дом