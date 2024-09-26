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Потепление и дожди: прогноз погоды на три дня в Алматы и Астане

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к чему нужно быть готовым жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня. Специалисты подчеркивают, что в крупных городах станет немного теплее, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Zakon.kz

С 27 по 29 сентября больше всех с погодой повезет шымкентцам — там температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Астана

  • 27 сентября: переменная облачность, днем небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 11−13 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью 3−5, днем 16−18 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1−3, днем 17−19 тепла.

Алматы

  • 27 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 6−8, днем 12−14 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 15−17 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.

Шымкент

  • 27 сентября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.