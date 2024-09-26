Диетолог рассказала, какие продукты замедляют старение кожи

По словам Журавлёвой, витамин С защищает кожу от окислительного стресса и делает её более упругой и сияющей. Он есть в составе цитрусовых, черной смородины, шиповника, гуавы, перца чили и петрушки. При этом диетолог не рекомендует принимать этот витамин в виде шипучих таблеток, так как они не очень хорошо всасываются в кровь и не всегда попадают в кожу.