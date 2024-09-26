Диетолог рассказала, какие продукты замедляют старение кожи

На здоровье и упругость кожи влияют образ жизни, питание, наследственность и ментальное здоровье. Диетолог Полина Журавлёва рассказала, что нужно есть, чтобы как можно дольше сохранять её молодость, сообщает Общественная служба новостей.
— Вы не поверите, но даже гримасы и положение тела во время сна могут усугубить ситуацию. Понятно, что от генов никуда не убежишь, а вот защита от солнца, питание и вредные привычки — всё это в ваших руках, и после 30 стоит об этом задумываться, — предупредила специалист.
По словам Журавлёвой, витамин С защищает кожу от окислительного стресса и делает её более упругой и сияющей. Он есть в составе цитрусовых, черной смородины, шиповника, гуавы, перца чили и петрушки. При этом диетолог не рекомендует принимать этот витамин в виде шипучих таблеток, так как они не очень хорошо всасываются в кровь и не всегда попадают в кожу.
Важными элементами для упругости и эластичности кожи являются витамин Е и токоферолы, которые содержатся во всех овощах, зелени, растительных маслах (подсолнечное, кукурузное, оливковое), семечках подсолнечника и тыквы, сое, кукурузе и красном мясе (предпочтительнее баранина и телятина).
Витамин А защищает от солнечных лучей и появления морщин и пигментных пятен. Его можно получить в моркови, батате, томатах, печени, жирной рыбе и орехах.