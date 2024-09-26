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Инфекционист сказал, что в Беларусь в 2024 пришел сибирский клещевой энцефалит

Белорусский инфекционист сказал, что в 2024 году в разы возросло число тяжелых случаев сибирского или дальневосточного энцефалита.

Источник: Комсомольская правда

Сибирский или дальневосточный энцефалит с тяжелым течением вплоть до реанимации и случаями инвалидности после выздоровления фиксируется в Беларуси в 2024 году в разы чаще, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью БелТА рассказал завотделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба.

Для этого вируса характерны ни дне волны, а одна. Сразу — острое начало с сильной головной болью, помрачнение сознания, боль, параличами рук и ног, атрофией мышц шеи. Такие симптомы ранее встречались у пациентов в основном на Дальнем Востоке, в Сибири. Но в последнее время этот вариант вируса клещевого энцефалита распространился на запад. Причину специалисты видят в миграция птиц и животных.

Виктор Щерба отметил, что в прежние годы полиомиелитической формой клещевого энцефалита в Беларуси болел примерно один человек в год, а в 2024 через минскую инфекционную больницу прошли уже пару десятков тяжелых пациентов, большинство из которых попали сразу в реанимацию. Да и после выздоровления человек далеко не всегда восстанавливается полностью. Примерно 7% переболевших остаются инвалидами.

«Дальневосточный и сибирский клещевой энцефалит протекает с параличами и человек зачастую на всю жизнь остается инвалидом», — отметил медик.

здоровье