Инфекционист сказал, что в Беларусь в 2024 пришел сибирский клещевой энцефалит

Сибирский или дальневосточный энцефалит с тяжелым течением вплоть до реанимации и случаями инвалидности после выздоровления фиксируется в Беларуси в 2024 году в разы чаще, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью БелТА рассказал завотделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба.
Для этого вируса характерны ни дне волны, а одна. Сразу — острое начало с сильной головной болью, помрачнение сознания, боль, параличами рук и ног, атрофией мышц шеи. Такие симптомы ранее встречались у пациентов в основном на Дальнем Востоке, в Сибири. Но в последнее время этот вариант вируса клещевого энцефалита распространился на запад. Причину специалисты видят в миграция птиц и животных.
Виктор Щерба отметил, что в прежние годы полиомиелитической формой клещевого энцефалита в Беларуси болел примерно один человек в год, а в 2024 через минскую инфекционную больницу прошли уже пару десятков тяжелых пациентов, большинство из которых попали сразу в реанимацию. Да и после выздоровления человек далеко не всегда восстанавливается полностью. Примерно 7% переболевших остаются инвалидами.
«Дальневосточный и сибирский клещевой энцефалит протекает с параличами и человек зачастую на всю жизнь остается инвалидом», — отметил медик.