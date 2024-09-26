Инфекционист сказал, что в Беларусь в 2024 пришел сибирский клещевой энцефалит

Виктор Щерба отметил, что в прежние годы полиомиелитической формой клещевого энцефалита в Беларуси болел примерно один человек в год, а в 2024 через минскую инфекционную больницу прошли уже пару десятков тяжелых пациентов, большинство из которых попали сразу в реанимацию. Да и после выздоровления человек далеко не всегда восстанавливается полностью. Примерно 7% переболевших остаются инвалидами.