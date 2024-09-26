Врач Саакян назвала гормональные методы контрацепции наиболее эффективными

Еще один новый метод контрацепции для мужчин — ~ультразвуковые ванны COSO~. Исследование ученых из Северной Каролины показало, что ультразвук, направленный на яички грызунов, изменяет их сперматогенез и обеспечивает защиту на полгода. Именно на этом открытии и основана разработка. Пользоваться устройством просто: его нужно зарядить, наполнить водой до отметки и нажать на кнопку для нагрева. Когда аппарат будет готов к работе, он замигает синим цветом. Затем нужно поместить мошонку в устройство и нажать на кнопку, чтобы начать ультразвуковую терапию на четыре минуты. После процедуры сперматозоиды теряют возможность оплодотворения.