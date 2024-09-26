В Голливуде — грандиозный секс-скандал. В походах на тайные вечеринки с оргиями подозревают ДиКаприо, Джей Ло и Бейонсе

В конце ноября 2023 года 37-летняя Кассандра в судебном иске обвинила Комбса в изнасиловании. Она также рассказала о крайне жестоких и систематических избиениях со стороны бывшего возлюбленного на протяжении десяти лет совместной жизни. Кассандра заявила, что Дидди подсадил ее на алкоголь и опиаты и заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами, снимая этот процесс на камеру.