Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и миллионов рублей

Через два месяца аферисты вновь связались с россиянином и убедили его заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры, пообещав, что недвижимость якобы останется у него в собственности, а полученные деньги снова отправить на «безопасные» счета. В результате саратовец продал квартиру за пять миллионов рублей и переслал вырученную со сделки сумму по указанным реквизитам. Аналогичным образом он поступил и с кредитом, который до этого оформил. Общая сумма ущерба составила около девяти миллионов рублей.