Кэти Перри призналась, что Мадонна помогла ей на старте карьеры

Поп-артистка Кэти Перри заявила, что каждая певица «должна сказать спасибо» Мадонне. По словам исполнительницы, звезда была к ней очень добра и поспособствовала ее популярности.
«Она приглашала меня на вечеринку, и нам нужно было делать совместную фотосессию, что было потрясающе. Она лучшая», — поделилась Кэти в шоу The Project. Стиль поведения коллеги артистка назвала «этой мадонновской штукой».
Перри добавила, что Мадонна поддерживала на радио ее промосингл Ur So Gay (2007), буквально «выкрикивая» его. Это и положило настоящее начало карьере девушки: «Мне 40, я все еще могу заниматься музыкой благодаря Мадонне».
На днях Кэти выпустила свой седьмой альбом «143».