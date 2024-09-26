Лицейский театр в Омске переименовали

Напомним, что Лицейский театр появился в Омске в 1994 году по инициативе заслуженного артиста России Вадима Решетникова, мечтавшего создать место, в котором школьники и студенты могли бы обучаться театральному мастерству в настоящем театре. Инициативу поддержала мэрия во главе с тогдашним градоначальником Валерием Рощупкиным, и на базе театрального класса лицея номер 66 возник Лицейский театр.