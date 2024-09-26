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Лицейский театр в Омске переименовали

Ребрендинг произошёл в год 30-летнего юбилея театра.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 26 сентября, в метропереходе у библиотеки имени Пушкина открылась новая выставка. Она посвящена юбилею Лицейского театра — в этом году ему «стукнуло» тридцать лет.

На выставке омичи могут познакомиться со спектаклями камерного театра, которые ставили на протяжении всей его истории. Во время торжественного открытия актёры театра исполнили песни и устроили чтение стихотворений.

Также на церемонии озвучили новое название театра — теперь он Малый камерный лицейский театр.

Напомним, что Лицейский театр появился в Омске в 1994 году по инициативе заслуженного артиста России Вадима Решетникова, мечтавшего создать место, в котором школьники и студенты могли бы обучаться театральному мастерству в настоящем театре. Инициативу поддержала мэрия во главе с тогдашним градоначальником Валерием Рощупкиным, и на базе театрального класса лицея номер 66 возник Лицейский театр.

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