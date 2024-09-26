Лицейский театр в Омске переименовали

Сегодня, 26 сентября, в метропереходе у библиотеки имени Пушкина открылась новая выставка. Она посвящена юбилею Лицейского театра — в этом году ему «стукнуло» тридцать лет.
На выставке омичи могут познакомиться со спектаклями камерного театра, которые ставили на протяжении всей его истории. Во время торжественного открытия актёры театра исполнили песни и устроили чтение стихотворений.
Также на церемонии озвучили новое название театра — теперь он Малый камерный лицейский театр.
Напомним, что Лицейский театр появился в Омске в 1994 году по инициативе заслуженного артиста России Вадима Решетникова, мечтавшего создать место, в котором школьники и студенты могли бы обучаться театральному мастерству в настоящем театре. Инициативу поддержала мэрия во главе с тогдашним градоначальником Валерием Рощупкиным, и на базе театрального класса лицея номер 66 возник Лицейский театр.