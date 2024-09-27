Раскрыто поведение знаков зодиака в быту

Специалисты проанализировали данные из приложения для умных многоквартирных домов «Мажордом», которым пользуются около 40 тысяч россиян. Исследование показало, что на каждую Деву ежегодно уходит в среднем 89 кубометров воды и 2,2 тысячи киловатт электричества. Конкуренцию могут составить Козероги, однако они выигрывают благодаря численности. Представителей этого знака оказалось больше всего среди жителей новостроек. При этом каждый отдельно взятый Козерог потребляет воды и электричества меньше остальных — 74 кубометра и 1,7 тысячи киловатт.