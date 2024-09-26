Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области поднимется сильный ветер

В ближайшие сутки в Воронежской области поднимется сильный ветер.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Reuters

Его порывы будут достигать 15−17 м/с. Это следует из информации на сайте российского Гидрометцентра. Предупреждение будет актуально в период с 6 утра пятницы, 27 сентября, и как минимум до 6 утра субботы, 28 сентября. Также на территории региона по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Запрет на посещение лесов продлен. Температура в Воронежской области падать, судя по прогнозам синоптиков, не собирается. Напротив, следующие ночи будут теплее предыдущих. А в дневные часы воздух будет прогреваться до максимально комфортных на конец сентября +23…+25 градусов.