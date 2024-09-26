В Воронежской области поднимется сильный ветер

Его порывы будут достигать 15−17 м/с. Это следует из информации на сайте российского Гидрометцентра. Предупреждение будет актуально в период с 6 утра пятницы, 27 сентября, и как минимум до 6 утра субботы, 28 сентября. Также на территории региона по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Запрет на посещение лесов продлен. Температура в Воронежской области падать, судя по прогнозам синоптиков, не собирается. Напротив, следующие ночи будут теплее предыдущих. А в дневные часы воздух будет прогреваться до максимально комфортных на конец сентября +23…+25 градусов.