Производитель рассказал о нюансах эксплуатации дихлофоса

НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Инсектицидные средства, производящиеся на заводе «Сибиар» в Новосибирске, малоопасны для человека и при их использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению, заявили РИА Новости в компании после трагического случая со смертельным отравлением красноярской семьи.
Ранее в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в Красноярском крае обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар» (один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента).
«По степени воздействия на организм, инсектицидные средства АО “Сибиар” являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению», — сообщили на заводе.
В компании отметили, что вся продукция «Сибиар» сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкции по применению и заверили, что все выпускаемые на заводе бытовые средства для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования, подтвердили высокую эффективность, качество и безопасность.
Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
Основные версии следствия — употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме семьи, и не нашел никаких опасных веществ. Проводятся дополнительные экспертизы на возможное наличие каких-либо ядов в пище.