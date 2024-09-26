Глава минтруда РТ высказалась о нелегальном пансионате в Казани

В начале сентября в Казани был закрыт пансионат в посёлке Щербаково, где за год умерли 20 человек. Во время обыска в одном из коттеджей были обнаружены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к постели. Кроме того, на месте был найден труп, который, по предварительным данным, находился там в течение двух-трёх дней.