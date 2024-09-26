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Глава минтруда РТ высказалась о нелегальном пансионате в Казани

В начале сентября в Казани был закрыт пансионат в посёлке Щербаково, где за год умерли 20 человек.

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова выразила возмущение в связи с инцидентами, произошедшими в домах престарелых.

В начале сентября в Казани был закрыт пансионат в посёлке Щербаково, где за год умерли 20 человек. Во время обыска в одном из коттеджей были обнаружены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к постели. Кроме того, на месте был найден труп, который, по предварительным данным, находился там в течение двух-трёх дней.

Эльмира Зарипова отметила, что такие ситуации являются недопустимыми и их необходимо расследовать. Она подчеркнула, что существуют частные дома для пожилых людей, которые работают открыто и прозрачно. Однако деятельность таких пансионатов не подлежит лицензированию, и контроль за ними осуществляется противопожарными службами.

Вместе с тем, Зарипова отметила, что есть и такие дома престарелых, которые действительно стремятся помочь пожилым людям. Они открыто заявляют о своей деятельности и имеют свои тарифы. Такие учреждения находятся под контролем и мониторингом социальных служб.

В Татарстане существует 26 государственных домов-интернатов, в которых проживают 2,5 тысячи пожилых людей.

Ранее в Казани закрыли еще один пансионат для пожилых людей.