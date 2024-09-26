Медики: после коронавируса люди стали чаще болеть

По данным национального университета Джона Хопкинса (США), коронавирусной инфекцией переболело порядка 700 миллионов людей, а для семи миллионов эта болезнь стала летальной. В Беларуси первый случай коронавируса был зарегистрирован в конце февраля 2020 года. В марте 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии.