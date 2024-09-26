Медики: после коронавируса люди стали чаще болеть

По данным национального университета Джона Хопкинса (США), коронавирусной инфекцией переболело порядка 700 миллионов людей, а для семи миллионов эта болезнь стала летальной. В Беларуси первый случай коронавируса был зарегистрирован в конце февраля 2020 года. В марте 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии.
Все это, отметила специалист, привело к росту нетрудоспособности, качество жизни населения резко снизилось, а на систему здравоохранения легли дополнительные нагрузки. Экономические потери от пандемии в мире огромны и исчисляются миллиардами долларов: расходы на карантин, уменьшение доходов населения, рост уровня безработицы, потери промышленного сектора.
Постепенно количество заболевших снижалось, лишь 5 мая 2023 года пандемию объявили завершенной.
«Вместе с тем, после официального завершения пандемии COVID-19 ее отголоски продолжили звучать: у людей обострились хронические заболевания, появились новые проблемы со здоровьем», — заметила Никифорова. Кто болел дольше.
К врачам обращались пациенты с разными жалобами. Перед медиками встала дилемма: это осложнения перенесенной коронавирусной инфекции или, связанные с так называемой «коморбидностью», когда несколько хронических заболеваний активированы одной причиной. Или же это присоединение новой инфекции, последствия тяжелого течения коронавируса или госпитализации.
В Беларуси в течение двух лет проводились исследования для того, чтобы в том числе помочь медикам лучше ориентироваться в жалобах пациентов и определять диагноз, понимать, какие необходимы дополнительные методы исследования, коррекция лечения и реабилитационные мероприятия.
По словам Никифоровой, на базе Гомельского медицинского университета специалисты провели несколько исследований. Медики два года наблюдали группу из 135 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой либо средней форме.
Так, коронавирусная инфекция была подтверждена в основном методом ПЦР (у 97,7%), а также экспресс-тестом (у 2,3%). Легкая форма течения заболевания отмечена у 120 человек, или 92,3%, у остальных — средняя степень.
Медики обратили внимание на пациентов среднего возраста (45−59 лет), так как этот возраст один из наиболее уязвимых. Женщин в группе — 69,2%.
Отмечается, что число дней больничного росло: в 2022 году было 1433 случая, в 2023-м — 2116. Средняя продолжительность нахождения на бюллетене составила 13,8 и 15,3 дня соответственно.
«При этом у людей нетрудоспособного возраста средняя длительность заболевания была значительно выше, что может говорить о возрастных особенностях», — заметила специалист.
Она добавила, что достаточно много белорусов, у кого было 4, 5 и 6 больничных, и самые длительные бюллетени отмечались в 2023 году.
Чем болеют после ковида
По данным гомельских исследователей, в списке наиболее частых причин временной нетрудоспособности после ковида значатся болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани. При этом в 2023 году зафиксирован существенный скачок болезней системы кровообращения.
Наблюдались также случаи повторной коронавирусной инфекции в 2022, 2023 годах в связи с особенностями иммунитета и нарушениями ряда функций, которые возникли с развитием постковидного синдрома.
Отмечались также из-за перенесенного COVID-19 болезни кожи и подкожной сетчатки, органов пищеварения, острые хирургические заболевания, новообразования и болезни мочеполовой системы.
Новый вариант коронавируса
Ранее сообщалось, что в мире распространяется новый вариант COVID-19 — XEC. Он появился в результате рекомбинации двух других вариантов инфекции — «омикрона» и FLIRT и проявляется аналогично другим подвариантам «омикрона».
Впервые вариант коронавируса XEC был выявлен на территории Германии в июне этого года. В настоящее время случаи заражения этой разновидностью коронавирусной инфекции зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах. Сегодня стало известно о первых случаях в России.