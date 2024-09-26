Заказчик пояснил появление дамбы на воронежской Усманке

Заказчики и исполнители проекта по расчистке реки Усманка встретились с общественностью и СМИ, чтобы разъяснить свою позицию по ситуации с появлением дамбы.
Теперь все работы они готовы проводить под общественным контролем.
«Спасли реку».
Как ранее рассказывал «АиФ-Воронеж», история с насыпью на реке Усманке началась ещё на прошлой неделе. В четверг, 19 сентября, жители Сомово и Борового по обыкновению вышли к Усманке, чтобы искупаться, но увидели практически сухой водоём. Оказалось, что кто-то в районе строящегося коттеджного поселка «Серебряный Остров» соорудил земляную дамбу, которая перегородила течение реки. Кроме того, на близлежащей территории было вырублено несколько десятков деревьев и снят плодородный грунт. 21 сентября сотрудники регионального Минприроды с полицией приостановили работы на реке. Как выяснилось, работы по очистке реки компания-исполнитель проводила не по согласованному проекту.
Вода из реки уходила слишком быстро, и воронежцы, в том числе женщины и дети, пытались спасать даже рыбу. В минувшие выходные, вооружившись лопатами, они вручную прорыли путь воде.
«Мы считаем, что на этом месте могла произойти самая настоящая экологическая катастрофа. Река бы обмелела, что привело к гибели флоры и фауны», — высказались жители.
«Мы не знаем, к каким катастрофическим последствиям привело бы перекрытие реки. Могу сказать однозначно: люди спасли Усманку. Они восстановили проточность, спасли биоресурс. Со своей стороны делаем расчёт ущерба, подключилась полиция Новоусманского района, выезжает прокуратура, работаем с ними вместе», — прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.
Под общественным контролем.
Как выяснилось, подрядчик установил насыпь для расчистки реки не в том месте, да и шириной дамба по проекту должна быть три метра, а не четыре с половиной. П очему так произошло?
«Отступили от проекта с благими намерениями. Там росли большие деревья, и чтобы их не уничтожать, насыпь была сдвинута между пикетами “семь” и “восемь” — расстояние между ними 50 метров. Геометрическую форму насыпи сложно сохранить, потому что по ней ездит техника, она придавливается, осыпается. Наверное, стоило бы в проекте указывать допустимую ширину», — пояснил заказчик работ, директор ООО «Группа Пятый Сезон» Сергей Осицкий.
При этом, по его словам, отношения к спиливанию деревьев вдоль русла Усманки они не имеют — это случилось не в зоне проводимых работ. Но признают биологический ущерб: готовы на три миллиона рублей закупить мальков и в следующий сезон выпустить их в Усманку. А возведённую не в том месте насыпь уже начали демонтировать.
Сергей Осицкий, отметил, что их проект по расчистке реки проходил согласование в различных ведомствах целый год. В этом проекте был определен и срок проведения работ — это летне-осенний период, когда уровень воды в старице наименьший, то есть когда она фактически пересыхает. Из-за нынешней засухи в этом году это случилось как раз в середине сентября.
«Потребность в расчистке реки назрела давно. Она заросла камышом, замедлилось течение, и поэтому во время весеннего половодья здесь происходят подтопления. К сожалению, сейчас ни федеральных, ни областных денег на эти цели не выделяется. Планировалось, что временная насыпь простоит две-три недели, за это время хотели закончить комплекс расчистки по узкой части. Далее восстановили и укрепили бы береговую линию, посеяли специальную растительность. В результате получили бы широкий полноводный участок реки», — отметили заказчики и исполнители проекта.
Сейчас компания готова работать под общественным контролем.
«Мы не ожидали такой резонанс. Допустили главную ошибку: не встретились с населением, не объяснили людям суть и цель своих действий, не заручились их поддержкой. А цель у нас самая благая — улучшить экологическое состояние водоёма, чтобы уменьшить площадь подтопления и повысить привлекательность окрестных территорий. Все недочёты устраним в максимально короткий срок. Теперь готовы конструктивно взаимодействовать с контролирующими органами и жителями — инициативной группе на каждом этапе работ давать разъяснения», — пообещал Сергей Осицкий.