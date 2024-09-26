Заказчик пояснил появление дамбы на воронежской Усманке

Как ранее рассказывал «АиФ-Воронеж», история с насыпью на реке Усманке началась ещё на прошлой неделе. В четверг, 19 сентября, жители Сомово и Борового по обыкновению вышли к Усманке, чтобы искупаться, но увидели практически сухой водоём. Оказалось, что кто-то в районе строящегося коттеджного поселка «Серебряный Остров» соорудил земляную дамбу, которая перегородила течение реки. Кроме того, на близлежащей территории было вырублено несколько десятков деревьев и снят плодородный грунт. 21 сентября сотрудники регионального Минприроды с полицией приостановили работы на реке. Как выяснилось, работы по очистке реки компания-исполнитель проводила не по согласованному проекту.