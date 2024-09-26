Shaman объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой из-за занятости и карьеры

«Этот пост я посвящаю всем тем, кто крутил пальцем у виска, когда мы поженились с Shaman, а потом периодически снисходительно интересовался, нажимая на самое больное место: “Ну как там дела у Ярика?” Кто делал вид, что не замечает его очевидную уникальность, говоря ему в лицо: “А что в тебе особенного? Таких, как ты, — миллионы”. Кто видел, но не хотел признать, что еще десять лет назад он был выдающимся артистом мирового уровня. Кто не поздравил нас, когда после стольких лет безуспешных попыток у Ярослава наконец случился прорыв. И кто не поздравит нас сегодня. Зато сегодня нас поздравили миллионы людей, по достоинству оценившие творчество моего мужа. Теперь, конечно, можно уже и не спрашивать: “Как дела у Ярика?” — написала она.