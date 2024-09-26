В Кыштыме детский сад атаковали осы

Сотрудникам дошкольного учреждения потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Как оказалось, насекомые буквально облюбовали здание детского сада из-за особенностей самого строения, и такая ситуация в учреждении не первый год. Избавиться от «соседей» сотрудникам помогли представители Кыштымского отряда областной ПСС.
По данным чрезвычайного ведомства, специалисты в защитных костюмах и с инсектицидами пришлось частично разобрать обшивку здания детского сада. Места с гнездами были обработаны, после чего спасатели перекрыли возможные попадания ос в здание.
В областной Поисково-спасательной службе напомнили, что осы часто выбирают в качестве места зимовки постройки из дерева, причем гнезда могут быть устроены как снаружи, так и внутри. При этом сотрудники ведомства могут выехать для уничтожения осиных гнезд либо в детские учреждения, либо в места массового скопления народа. В частных случаях необходимо обращаться к профессиональным дезинфекторам.
«Обнаружив гнездо, не разрушайте его, а аккуратно запакуйте в пакет. Подрежьте места крепления гнезда к стене/потолку/строению, вынесите на улицу и уничтожьте вместе с пакетом», — сообщили в областной ПСС.
Также место, откуда было убрано гнездо, стоит обработать инсектицидами.