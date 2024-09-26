В Кыштыме детский сад атаковали осы

В областной Поисково-спасательной службе напомнили, что осы часто выбирают в качестве места зимовки постройки из дерева, причем гнезда могут быть устроены как снаружи, так и внутри. При этом сотрудники ведомства могут выехать для уничтожения осиных гнезд либо в детские учреждения, либо в места массового скопления народа. В частных случаях необходимо обращаться к профессиональным дезинфекторам.