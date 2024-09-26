Памятник святому Луке Крымскому откроют в Медицинской академии

В Симферополе 29 сентября откроют новый памятник архиепископу Крымскому и Симферопольскому Луке. Он будет находиться в сквере Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Скульптура работы Павла Журавлева должна стать напоминанием для молодых студентов-медиков, что такое беззаветное служение людям и подвиг в исполнении своего профессионального долга.
В этот же день у Медицинской академии откроется выставка «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь». В ее создании принял участие Фонд ЕСПО и Институт всеобщей истории РАН. Выставка подробно рассказывает о жизненном пути святителя. В ней будут представлены уникальные фотоматериалы, письма и научные записи выдающегося военного хирурга.
Также утром, 29 сентября, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе.
Первый мемориал «Святитель Лука» появился в Симферополе в 2010 году на улице Александра Невского напротив Парка кованых фигур. Также есть бюст святого в симферопольском военном госпитале имени святителя Луки Крымского.