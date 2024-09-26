Памятник святому Луке Крымскому откроют в Медицинской академии

В этот же день у Медицинской академии откроется выставка «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь». В ее создании принял участие Фонд ЕСПО и Институт всеобщей истории РАН. Выставка подробно рассказывает о жизненном пути святителя. В ней будут представлены уникальные фотоматериалы, письма и научные записи выдающегося военного хирурга.