Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник святому Луке Крымскому откроют в Медицинской академии

В Симферополе появится еще один памятник святителю Луке.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе 29 сентября откроют новый памятник архиепископу Крымскому и Симферопольскому Луке. Он будет находиться в сквере Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Скульптура работы Павла Журавлева должна стать напоминанием для молодых студентов-медиков, что такое беззаветное служение людям и подвиг в исполнении своего профессионального долга.

В этот же день у Медицинской академии откроется выставка «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь». В ее создании принял участие Фонд ЕСПО и Институт всеобщей истории РАН. Выставка подробно рассказывает о жизненном пути святителя. В ней будут представлены уникальные фотоматериалы, письма и научные записи выдающегося военного хирурга.

Также утром, 29 сентября, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе.

Первый мемориал «Святитель Лука» появился в Симферополе в 2010 году на улице Александра Невского напротив Парка кованых фигур. Также есть бюст святого в симферопольском военном госпитале имени святителя Луки Крымского.

монументы