The Cure официально анонсировали первый за 16 лет альбом и выпустили сингл

Британская рок- и нью-вейв-группа The Cure подтвердила слухи о том, что их пластинка Songs Of A Lost World увидит свет 1 ноября. Лонгплей станет для артистов первым с 2008 года.
Также коллектив представил первый трек из релиза Alone. По словам фронтмена The Cure Роберта Смита, почти семиминутная песня помогла ему понять фокус всего альбома.
Полноформатник был записан в студии Rockfield Studios в Уэльсе. Мрачную, минималистичную обложку к нему создал давний соратник команды, дизайнер и фотограф Энди Велла. Работа изображает скульптуру Bagatelle 1975 года авторства словенца Янеза Пирната.
Songs Of A Lost World выйдет в цифровом виде, на двойном и одинарном виниле, кассетах, CD и Blu-Ray c инструментальной версией студийника в формате Dolby Atmos.
Британцы обещали выпустить пластинку еще в 2022-м, но более конкретная информация о ней появилась только в середине сентября.