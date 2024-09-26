Суд в Японии оправдал приговоренного к смерти в 1968 году мужчину

Полиция сразу взяла под подозрение сотрудников фабрики убитого, на которой среди прочих трудился Хакамада. К тому моменту он уже закончил боксерскую карьеру (занимал шестое место в своей весовой категории) и стал простым рабочим. Во время пожара в доме директора мужчина помогал тушить огонь. Спустя 49 дней его задержали по подозрению в убийстве. Бывший спортсмен порезал руку на пожаре, у него в комнате нашли пижаму в пятнах крови той же группы, что была и у одной из жертв.